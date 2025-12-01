خلايا دماغية تمكّن من فهم الكلام السريع

أظهرت دراستان جديدتان من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو كيف يتعلم الدماغ حدود الكلمات في اللغة، ما يفسر سبب سهولة فهمنا لكلمات لغتنا الأم مقارنة بلغة أجنبية، التي تبدو كأنها تيار مستمر من الأصوات. وركزت الدراستان على منطقة الدماغ المسماة القشرة الصدغية العليا، التي كان يُعتقد سابقاً أنها مسؤولة فقط عن معالجة الأصوات البسيطة. ووجد الباحثون أن خلايا عصبية في هذه المنطقة تتعرف إلى بداية ونهاية الكلمات عبر سنوات من التعرض للغة، وتعيد ضبط نفسها بسرعة للكلمة التالية، ما يمكّن من فهم الكلام السريع بسهولة. وفي إحدى الدراسات، سجل الباحثون نشاط دماغ 34 متطوعاً وهم يستمعون لجمل بلغاتهم الأم ولغات أجنبية، ووجدوا أن خلايا STG تنشط عند سماع لغة مألوفة لكنها لا تستجيب للغات غير معروفة.