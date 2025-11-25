هل تناول هذه الأطعمة يرفع مستويات المبيدات الحشرية في الجسم؟

كشفت دراسة أمريكية جديدة صادرة عن مجموعة العمل البيئية (EWG) أن تناول بعض أصناف الفاكهة والخضروات الشائعة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المبيدات الحشرية في جسم الإنسان إلى مستويات قابلة للقياس، وتمثل هذه النتائج، التي نُشرت في المجلة الدولية للنظافة والصحة البيئية، خطوة مهمة في فهم العلاقة بين النظام الغذائي والتعرض للمواد الكيميائية الزراعية.

واعتمدت الدراسة على دمج بيانات المراقبة البيولوجية الوطنية في الولايات المتحدة مع اختبارات بقايا المبيدات التي تُجريها وزارة الزراعة الأمريكية.

واستند الباحثون إلى بيانات 1,837 مشاركاً من "المسح الوطني للصحة والتغذية" خلال الفترة بين 2015 و2016، إضافة إلى نتائج فحوصات بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية بين 2013 و2018.

وأظهرت النتائج وجود ارتباط واضح بين نوع المنتجات الزراعية التي يتناولها الأفراد ومستويات المبيدات التي تظهر في البول، حيث تبين أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من الفراولة والسبانخ والفلفل الحلو والعنب وغيرها من الأصناف عالية البقايا، يمتلكون نسباً أعلى من المبيدات في أجسامهم مقارنةً بأولئك الذين يتناولون منتجات ذات مستويات منخفضة من البقايا، وفقا لـ scitechdaily.

وقالت أليكسيس تيمكين، نائبة رئيس قسم العلوم في EWG والقائمة على الدراسة: "تؤكد نتائجنا أن ما نأكله يؤثر بشكل مباشر على مستوى المبيدات في أجسامنا. وعلى الرغم من أن الفواكه والخضروات ضرورية لنظام غذائي صحي، إلا أنها قد تكون مصدراً مهماً للتعرض للمبيدات".

واعتمد الباحثون في تقييمهم على "مؤشر التعرض الغذائي للمبيدات"، الذي يأخذ في الاعتبار معدل اكتشاف المبيدات على كل صنف، وكمياتها، ومدى سميّتها.

وكشف التحليل أن المنتجات الزراعية تحتوي على بقايا 178 مبيداً فريداً، لكن المؤشرات الحيوية في البول أظهرت وجود 42 منها فقط، ما يؤكد أن الأشخاص يتعرضون لمزيج من المبيدات وليس لمادة واحدة فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن البطاطس شكّلت استثناءً مفاجئا، إذ أدى تضمينها إلى إضعاف وضوح العلاقة بين النظام الغذائي ومستويات المبيدات، مرجّحة أن طرق طهوها واستهلاكها المختلفة تجعل تقدير التعرض من خلالها أقل دقة.

وتشمل الأصناف الأكثر تلوثاً بالمبيدات السبانخ والفراولة والعنب والتفاح والخوخ والكرز والبطاطس، بينما تأتي الذرة الحلوة والأناناس والأفوكادو والبصل والملفوف والبطيخ في مقدمة الأصناف الأقل تلوثاً.

وأثارت الدراسة تساؤلات حول كفاية المعايير التنظيمية الحالية لوكالة حماية البيئة الأمريكية، التي تُقيّم حدود الأمان لكل مبيد على حدة، دون احتساب التأثير التراكمي لمزيج المبيدات الذي يتعرض له المستهلكون يومياً.

وتوصي EWG المستهلكين بالاستمرار في تناول الفواكه والخضروات لما لها من فوائد غذائية مهمة، مع الحرص، عند الإمكان، على اختيار الأصناف العضوية.

وأكدت الدراسة أن التحول من المنتجات التقليدية إلى العضوية يمكن أن يقلل مؤشرات المبيدات في الجسم خلال أيام قليلة فقط.