شريحة ثورية تعيد القدرة على القراءة لمرضى فقدان البصر الحاد

شهد مجال علاج فقدان البصر اختراقا طبيا مهما بعد إعلان نتائج تجربة دولية أظهرت فعالية غرسة شبكية لاسلكية جديدة في استعادة جزء من الرؤية المركزية لدى المصابين بالضمور البقعي الجغرافي، وهو أحد أكثر أسباب العمى انتشارا بين كبار السن حول العالم.

وقد نُشرت النتائج في مجلة نيو إنغلاند الطبية، لتشكّل خطوة حاسمة نحو حلول قادرة على إعادة الإبصار لملايين المرضى.

التجربة، التي قادها فريق بحثي مشترك من الولايات المتحدة وأوروبا، كشفت أن الغرسة، المعروفة باسم PRIMA، مكنت غالبية المشاركين من قراءة الحروف والكلمات بعد عام من المتابعة.

وشملت الدراسة 38 مشاركا تجاوزوا الستين من العمر، يعانون جميعا من فقدان شديد للرؤية المركزية نتيجة تدهور الخلايا الحساسة للضوء وتلف الطبقة الصبغية للشبكية.

وتُعتبر الغرسة الجديدة أول جهاز من نوعه يحقق هذا المستوى من التحسن لدى نسبة كبيرة من المرضى؛ إذ سجل 26 من أصل 32 مشاركا أكملوا المتابعة السنوية تحسنا سريريا مهما في حدّة البصر، بينما تمكن 27 مشاركا من استخدام الرؤية الاصطناعية داخل منازلهم لقراءة الأرقام والكلمات.

ووفقا للبيانات المنشورة، فقد حقق المشاركون تحسنا متوسطه 25 حرفا على لوحة فحص النظر، أي ما يعادل خمس خطوط كاملة، فيما سجل أحد المرضى تحسنا استثنائيا بلغ 59 حرفا.

وتعمل الغرسة عبر زرعة صغيرة بقياس 2×2 ملليمتر تُوضع تحت الشبكية لتستبدل الخلايا المفقودة، وتقوم كاميرا مدمجة في نظارات خاصة بالتقاط الصور وإرسالها إلى الغرسة عبر ضوء قريب من الأشعة تحت الحمراء، ليجري تحويلها إلى نبضات كهربائية تُحفِّز الخلايا الشبكية المتبقية وتنقل المعلومات البصرية إلى الدماغ.

ويسمح النظام للمريض بضبط التكبير والتباين لتحسين الأداء البصري حسب البيئة المحيطة.

البروفيسور خوسيه-ألان ساهيل، أحد القادة الرئيسيين للتجربة، وصف النتائج بأنها "إنجاز لم يكن متخيَّلا قبل خمسة عشر عاما"، مؤكدا أن الغرسة لا توفر رؤية مثالية بعد، لكنها تمنح المرضى قدرة وظيفية كافية لتجاوز عتبة العمى القانوني في بعض الحالات.

وبناءً على هذه النتائج، تقدمت شركة Science Corporation بطلبات رسمية لاعتماد الجهاز سريريا في أوروبا والولايات المتحدة، فيما يواصل الباحثون تطوير تقنيات إضافية لتحسين جودة الرؤية وزيادة قدرتها على استعادة التفاصيل الدقيقة.

وتعكس هذه التطورات مرحلة جديدة في مجال إعادة الإبصار، خاصة لمرضى الضمور البقعي المتقدم الذين لم تتوفر لهم سابقا أي علاجات لاستعادة الجزء المفقود من الرؤية المركزية.