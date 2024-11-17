علماء روس يطورون تقنية جديدة لإنتاج دعامات القلب التاجية

طور باحثون من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث البوليتكنيكية بروسيا، تقنية متقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج دعامات القلب التاجية المستخدمة في علاج أمراض الشرايين التاجية.

وأوضحت الجامعة في تقرير لها أن هذه الدعامات تتمتع بتوافق حيوي عال، ومرونة، وقوة، ما يسهم في تحسين فعاليتها في العلاج.

وأشار العلماء إلى أن التقنية الجديدة تتكون من مرحلتين لطباعة دعامات الكوبالت والكروم، ما يجعل من الممكن إنتاج نماذج أكثر موثوقية وتسريع عملية التصنيع.وقالت الجامعة إن النمذجة الواضحة وتحسين مواصفات الطباعة تجعل من الممكن إنتاج غرسات أكثر موثوقية باستخدام نموذج فردي ثلاثي الأبعاد، ما يمكن من تحسين حالة المرضى ويزيد من فعالية علاج أمراض القلب التاجية.

وتستخدم الدعامات التاجية على شكل إطارات معدنية لاستعادة تدفق الدم في الوعاء الدموي في مكان تضيقه، وتم تصنيعها على مدى السنوات العشر الماضية عن طريق القطع بالليزر، لكن الفريق البحثي الروسي اقترح نهجا يسمح بتطوير منتجات ذات هياكل معقدة تخصص لمريض معين.

يذكر أن مرض القلب التاجي أو ما يسمى أيضا بمرض الشريان التاجي، هو أحد الأمراض التي تصيب عضلة القلب بسبب عدم وصول الأكسجين الكافي، ويحدث ذلك بسبب تضيق الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وتراكم الكوليسترول على جدرانها، الأمر الذي يقلل كمية الدم فيها، وبالتالي نقص كمية الأكسجين التي يحملها الدم.