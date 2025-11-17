إيصالات التسوق… خطر خفي يهدد صحتك

حذرت طبيبة أمريكية بارزة من أن لمس إيصالات التسوق قد يعرض الأفراد لمواد كيميائية ضارة وبكتيريا تشكل مخاطر صحية خفية، مؤكدة أن ورق الإيصالات غالبا ما يحتوي على مركبات مثل البيسفينول A (BPA) أو البديل BPS، والتي يمكن أن تُمتص عبر الجلد وتؤثر على التوازن الهرموني.

وقالت الأخصائية الأمريكية المعروفة، الدكتورة تانيا إليوت، في مقطع فيديو على إنستغرام: "لا تلمسوا الإيصالات".

وأوضحت أن الكثير من الأشخاص يأخذون لمحة سريعة من الإيصال لمطابقة مشترياتهم ثم يضعونه في المحفظة، بينما يجمع البعض الإيصالات بلا داعٍ، وهو تصرف قد يكون ضارا، نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية سامة.

وأضافت إليوت أن "معظم الإيصالات تُطبع على ورق حراري يحتوي على BPA، وهي مادة كيميائية سامة تُعرف بتأثيرها على الهرمونات، ما قد يرفع خطر بعض أنواع السرطان ويؤثر على الخصوبة والتوازن الهرموني".

وتشير الدراسات إلى أن مستوى BPA على بعض الإيصالات الفردية قد يكون أكثر من ألف مرة مقارنة بما يوجد في علب الطعام البلاستيكية، وهو ما يجعل الإيصالات مصدرا مهما للتعرض لهذه المواد، إلى جانب استخدام المنتجات البلاستيكية التقليدية، وفقا لـ timesnownews.

وأشارت أبحاث من جامعة ميزوري إلى أن امتصاص BPA يزداد عند لمس الإيصالات بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة مثل الصابون أو المطهرات أو الواقي الشمسي، ما يزيد من احتمالية تأثيرها على الجسم.

وأكدت إليوت أن التعرضات الصغيرة المتكررة قد تتراكم على المدى الطويل، خصوصا لدى موظفي التجزئة الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من الإيصالات يوميا.

أما عن المظهر الخارجي للإيصالات الخطرة، فقالت إليوت إن غالبية الإيصالات التي تحتوي على BPA تفقد الطباعة بسرعة، وتترك مسحوقا أبيض ناعما على الأصابع عند الإمساك بها، وهو مؤشر واضح على وجود المادة الكيميائية.

ولتقليل المخاطر، نصحت الدكتورة إليوت باختيار الإيصالات الرقمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والحرص على غسل اليدين فورا بعد لمس الورق، وتجنب اللعب بالإيصالات أو الاحتفاظ بها في السيارة أو الحقيبة.

كما حذرت من استخدام المطهرات قبل لمس الإيصالات، لأنها تزيد من امتصاص المواد الكيميائية.

وأوضحت الدكتورة نانسي هوبف، خبيرة السموم الصناعية، أن الورق الحراري مغطى بطبقة كيميائية تتفاعل مع الحرارة لتكوّن الطباعة، وأن مركبات BPA وBPS تحاكي هرمون الإستروجين، ما قد يؤدي إلى مشكلات في مقاومة الإنسولين، والسكري من النوع الثاني، والسمنة، ومخاطر الخصوبة.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن معظم الإيصالات في الولايات المتحدة تحتوي الآن على BPS بدلاً من BPA، وهو بديل يُعتقد أنه يحمل تأثيرات مشابهة على الصحة. وأكد الخبراء أن استخدام الإيصالات الإلكترونية يبقى الخيار الأكثر أمانا لحماية المستهلكين وموظفي المتاجر على حد سواء.