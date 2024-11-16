اختبار جديد يرصد عمل خلايا محاربة للسرطان

طوَّر باحثو جامعة سنغافورة اختباراً جديداً يسمح للأطباء بمراقبة الخلايا التائية المعدلة وراثياً، التي صُممت لمحاربة السرطان، في الوقت الفعلي بعد حقنها في جسم المريض. ويتطلب الاختبار عينة دم صغيرة جداً، ويعمل عن طريق قياس الإشارات الكيميائية.

