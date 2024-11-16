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الصحّة

اختبار جديد يرصد عمل خلايا محاربة للسرطان

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البيان

دبي

طوَّر باحثو جامعة سنغافورة اختباراً جديداً يسمح للأطباء بمراقبة الخلايا التائية المعدلة وراثياً، التي صُممت لمحاربة السرطان، في الوقت الفعلي بعد حقنها في جسم المريض. ويتطلب الاختبار عينة دم صغيرة جداً، ويعمل عن طريق قياس الإشارات الكيميائية.