47 مليون إصابة سنوياً.. ماذا يحدث عند غسل الدجاج؟

لا يزال العديد من الأشخاص يغسلون الدجاج النيء قبل الطهي ظنا منهم أنها خطوة صحية ضرورية، إلا أن الخبراء يحذرون من أن هذه العادة قد تكون ضارة أكثر مما تنفع.

الدجاج الذي يُشترى من المتاجر يكون عادة مغسولا ومعالجا قبل البيع، وأظهرت الدراسات الحديثة أن غسل الدجاج النيء لا يقلل من الجراثيم بشكل فعال، بل قد يؤدي إلى انتشارها في المطبخ، مما يزيد خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الطعام.

جوليان كوكس، نائب رئيس مجلس معلومات سلامة الغذاء في أستراليا، قال بمناسبة أسبوع سلامة الغذاء الوطني: "على الرغم مما قد سمعته أو رأيته على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ألا تغسل الدجاج النيء قبل الطهي أبدا. هذا من المحتمل أن ينشر البكتيريا في جميع أنحاء المطبخ ويزيد من مخاطر التسمم الغذائي"، وفقا لـ sciencealert.

وليس الأستراليون وحدهم من يواجهون هذه المخاطر، ففي الولايات المتحدة، أظهرت دراسة عبر الإنترنت شملت 1822 مستهلكا أن 73٪ من المشاركين يعترفون بغسل الدجاج النيء، إلا أن 70٪ منهم لم يكونوا على علم بأن هذه الممارسة غير موصى بها، ويشير ذلك إلى نقص واضح في التوعية حول السلامة الغذائية، مما يعرض المستهلكين للخطر.

تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن هناك نحو 47.8 مليون حالة مرض منقول عن طريق الطعام سنويا في الولايات المتحدة، ويعد الدجاج النيء أحد أكثر الأطعمة المسببة لهذه الحالات، بينما لا يُعتبر غسل الدجاج السبب المباشر دائما، إلا أنه يزيد من احتمال انتقال البكتيريا.

في دراسة أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية عام 2019، وجد الباحثون أن 26٪ من الأشخاص الذين غسلوا الدجاج النيء نقلوا البكتيريا إلى سلطاتهم عندما استخدموا الحوض نفسه لغسل الخضروات لاحقا، حتى بعد تنظيف الحوض، ظل ملوثا وفقا لفحوصات الإضاءة الخاصة، ما يبرز المخاطر الخفية لهذه الممارسة.

وتشير تقديرات عام 2018 إلى أن حوالي عبوة واحدة من بين كل 25 عبوة دجاج في المتاجر الأمريكية ملوثة بسالمونيلا، في حين وجدت دراسة حديثة أن 1 من كل 5 حالات عدوى في الجهاز البولي يمكن ربطها بسوء التعامل مع اللحوم النيئة في المطبخ.

ولتقليل المخاطر، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بعدم غسل اللحوم النيئة، واستخدام لوح تقطيع مخصص لها، وغسل اليدين جيدا بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بعد لمسها، وضمان طهي الدجاج على درجة حرارة لا تقل عن 74°م (165°ف)، وتشمل هذه النصائح أيضا اللحوم النيئة، لضمان سلامة الأطعمة في المنزل وحماية الأسرة من الأمراض المنقولة عن طريق الطعام.