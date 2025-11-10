زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى

ظهرت نتائج تجربة سريرية ضخمة ومبتكرة، تم الإعلان عنها مؤخراً في أسبوع الكلى لعام 2025 للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن مكملات زيت السمك اليومية (الأوميغا-3) قد تكون بمثابة «درع واقٍ» لمرضى غسيل الكلى، حيث حققت انخفاضات كبيرة في خطر الوفاة وأحداث القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

تُعد هذه النتائج تحولاً مهماً في علاج مرضى الفشل الكلوي المزمن الذين يخضعون لغسيل الكلى، وهي فئة من المرضى معرضة بشكل خاص لارتفاع معدلات الوفيات والأزمات القلبية والسكتات الدماغية. ونُشرت النتائج المتفائلة، التي قُدمت من قبل الدكتورة شارمين إي. لوك وزملائها، بالتزامن في مجلة New England Journal of Medicine العريقة، تحت اسم تجربة PISCES (Protection against Incidences of Serious Cardiovascular Events Study). وأكدت النتائج أن الفوائد كانت متسقة، سواء لدى المرضى الذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو أولئك الذين لم يصابوا بها من قبل، ما يشير إلى أن زيت السمك يوفر حماية وقائية وعلاجية في آن واحد.



تأتي هذه الدراسة لـ«تقلب الموازين» بعد سنوات من الدراسات غير الحاسمة أو السلبية حول تأثير مكملات زيت السمك على أمراض القلب والأوعية الدموية في عموم السكان، لكن بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، فإن النتائج ذات أهمية قصوى للأسباب التالية:



مجموعة عالية الخطورة

مرضى غسيل الكلى معرضون بشكل خاص لخطر الوفاة القلبي المفاجئ، وهي حالة قد تكون الأحماض الدهنية أوميغا-3 فعالة جداً في تقليلها بفضل خصائصها المضادة للالتهاب وقدرتها على تثبيت الإيقاع الكهربائي للقلب. غالباً ما يعاني مرضى الفشل الكلوي من انخفاض ملحوظ في مستويات أحماض الأوميغا-3 الدهنية في الدم، ما يجعلهم مرشحين مثاليين للاستفادة من المكملات الغذائية.



على الرغم من أن النتائج تبدو مُقنعة بشكل لافت، إلا أن الخبراء (بما في ذلك أطباء القلب) أشاروا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد من هذه النتائج وترسيخها كجزء من المبادئ التوجيهية الرسمية لعلاج مرضى غسيل الكلى. ومع ذلك، تشير هذه الدراسة إلى أن تضمين زيت السمك في الرعاية الروتينية لمرضى غسيل الكلى قد يكون خطوة كبيرة نحو تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة لديهم.