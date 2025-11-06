خطر خفي في المنزل.. مواد شائعة وراء تليف الكبد

كشفت دراسة حديثة من كلية الطب "كيك" بجامعة جنوب كاليفورنيا عن وجود رابط قوي بين مادة كيميائية يومية شائعة الاستخدام وأمراض الكبد المتقدمة، ما يطرح تساؤلات جديدة حول أسباب الإصابة بأمراض الكبد.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في مجلة Liver International، أن مادة رباعي كلورو الإيثيلين (PCE)، المستخدمة في التنظيف الجاف ومتوفرة في منتجات منزلية مثل المواد اللاصقة ومزيلات البقع وملمع الفولاذ المقاوم للصدأ، قد تزيد خطر الإصابة بتليف الكبد ثلاث مرات، ويعتبر تليف الكبد تراكما للأنسجة الندبية في الكبد، يمكن أن يتطور إلى سرطان الكبد.

عادةً ما ترتبط أمراض الكبد بتراكم الدهون في الكبد المرتبط بالسمنة ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول، أو الإصابة بالتهاب الكبد B أو C، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن التعرض لمواد كيميائية شائعة قد يكون عاملاً مهمًا ومهملًا.

وأوضح الدكتور برايان بي. لي، اختصاصي الكبد وزراعة الكبد وقائد الدراسة، أن الدراسة هي الأولى التي تربط بين مستويات PCE في جسم الإنسان وتليف الكبد الكبير، مؤكداً أن التعرض لهذه المادة قد يفسر لماذا يصاب بعض الأشخاص بمرض الكبد بينما لا يصاب آخرون لديهم نفس الخصائص الصحية والديموغرافية.

وأشار الباحثون إلى أن التعرض لمادة PCE يحدث عادة عبر الهواء، مثل انبعاث المادة الكيميائية تدريجيا من الملابس التي تم تنظيفها جافا، أو من المياه الملوثة نتيجة التسرب من مواقع التخلص غير السليم.

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان PCE كمادة يحتمل أن تسبب السرطان، وربطتها بسرطان المثانة والورم النخاعي المتعدد والأورام اللمفاوية غير الهودجكينية، فيما أشارت دراسات أخرى إلى زيادة خطر سرطان الكبد.

استخدم الباحثون بيانات من المسح الوطني للصحة والتغذية (NHANES) لتحديد نسبة التعرض بين الأمريكيين، ووجدوا أن حوالي 7% من السكان لديهم PCE قابل للكشف في دمهم، وأن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لتليف الكبد الكبير بثلاث مرات مقارنةً بمن لم يتعرضوا للمادة.

وأظهرت الدراسة أن كل زيادة بمقدار نانوجرام واحد لكل مليلتر من PCE في الدم تزيد من احتمال الإصابة بخمس مرات، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو المستوى التعليمي.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع قد يكونون أكثر تعرضا بسبب استخدام خدمات التنظيف الجاف، بينما يواجه العاملون في هذه المرافق مخاطر أعلى بسبب التعرض المباشر والمستمر للـPCE.

وأكد الباحثون أهمية إجراء مزيد من الدراسات حول تأثير السموم البيئية على الكبد، مشيرين إلى أن فهم العلاقة بين التعرض لمادة PCE وتليف الكبد قد يساعد في الاكتشاف المبكر للمرض وتحسين فرص العلاج واستعادة وظائف الكبد.