مضاد حيوي خارق.. أقوى بـ 100 مرة من المضادات المعروفة

في اكتشاف علمي غير متوقّع، أعلن فريق من الباحثين في جامعتي وُروِك البريطانية وموناش الأسترالية عن اكتشاف مضاد حيوي جديد يتمتع بفعالية تفوق بمئة مرة المضادات المعروفة في مواجهة البكتيريا المقاومة للأدوية، مثل MRSA وVRE. هذا الاكتشاف، الذي وُصف بأنه "مختبئ أمام أعيننا"، قد يفتح فصلا جديدا في معركة العالم ضد مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

المضاد الجديد الذي يحمل اسم "لاكْتون ما قبل الميثيلينوميسين C" (Pre-Methylenomycin C Lactone) تم اكتشافه أثناء دراسة المسار الحيوي لإنتاج المضاد المعروف الميثيلينوميسين A، وهو مركب تم اكتشافه قبل أكثر من نصف قرن. غير أن أحدا لم يجرؤ على اختبار المركبات الوسيطة التي تتشكل أثناء إنتاجه، إلى أن قام الباحثون بحذف بعض الجينات المسؤولة عن التصنيع الحيوي، ليكتشفوا مركبين جديدين أظهرا فعالية تفوق المضاد الأصلي بشكل لافت، وفقا لموقع scitechdaily.

وأوضح البروفيسور غريغ تشاليس، من قسم الكيمياء بجامعة وُروِك وأحد قادة فريق البحث، أن الاختبارات أظهرت أن المركب الجديد يتمتع بنشاط يتجاوز الميثيلينوميسين A بأكثر من مئة ضعف في مكافحة مجموعة واسعة من البكتيريا الموجبة الغرام.

وأضاف أن فعالية المركب برزت بشكل خاص ضد سلالتي Staphylococcus aureus وEnterococcus faecium المسببتين لعدوى MRSA وVRE، وهما من أخطر مسببات العدوى المقاومة للمضادات في المستشفيات حول العالم.

أما الدكتورة لونا الخلف، الأستاذة المساعدة في جامعة وُروِك والمشاركة في الدراسة، فأشارت إلى أن المفاجأة كانت في أن البكتيريا التي تنتج هذا المركب هي Streptomyces coelicolor، وهي من أكثر الأنواع المدروسة في العالم منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقالت: "من المذهل أن نجد مضادا حيويا جديدا في كائن حي نعتقد أننا نعرفه تماما".

وبيّن الفريق أن هذا المركب الجديد لا يُظهر أي علامات على تطور مقاومة ضده، حتى في الظروف التي تُظهر فيها البكتيريا مقاومة لعقار "فانكوميسين"، الذي يُعتبر العلاج الأخير لعدوى Enterococcus، وهذا يجعل المركب الجديد أملا حقيقيا في مواجهة أزمة مقاومة المضادات الحيوية التي تحصد نحو 1.1 مليون حياة سنويا حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن الخطوة التالية ستكون إجراء تجارب ما قبل سريرية لتقييم سلامة وفعالية المركب، بعد أن نجح فريق جامعة موناش في تطوير طريقة تصنيع قابلة للتوسع تسمح بإنتاج كميات كبيرة منه.

وقال البروفيسور ديفيد لابتون من جامعة موناش إن هذه الطريقة ستتيح أيضا إنتاج نسخ معدلة من المركب لفهم آلية عمله بدقة وتحسين خصائصه الدوائية.

ويأمل العلماء أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لنموذج جديد في البحث عن المضادات الحيوية، عبر دراسة المركبات الوسيطة في العمليات الطبيعية، بدلاً من التركيز فقط على المنتجات النهائية. فربما تحمل هذه المراحل "المخفية" في الطبيعة مفاتيح لعلاجات أقوى وأكثر قدرة على مقاومة تطور الجراثيم.

وبحسب الباحثين، فإن بساطة تركيب هذا المركب وقوته وسهولة تصنيعه تجعله من أبرز المرشحين ليكون مضادا حيويا جديدا قد يغير القواعد المتعارف عليها في معركة الطب الحديث ضد الجراثيم المقاومة.