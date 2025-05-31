الولايات المتحدة توافق على لقاح جديد لكوفيد-19





وافقت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، على لقاح جديد لكوفيد-19 من إنتاج شركة موديرنا، لكن مع فرض قيود على الفئات التي يمكنها استخدامه، حيث لا يعد بديلا للقاح الحالي للشركة، بل خيارا ثانيا إضافيا.

ويُعد اللقاح الجديد، الذي يُعرف باسم "إم نيكس سبايك" خطوة نحو لقاحات كورونا من الجيل القادم، إذ يتم تصنيعه بطريقة تسمح باستخدام جرعة أقل، تعادل خمس جرعة اللقاح الحالي "سبايكفاكس"، من خلال تحسين استهدافه لجهاز المناعة.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، في بيان اليوم السبت: "تشكل هذه الموافقة أداة مهمة جديدة لحماية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة الحادة بكوفيد-19".

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح الجديد للأشخاص البالغين من العمر 65 عاما فأكثر، وللذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاما ممن يعانون من حالة صحية واحدة على الأقل تزيد من خطر الإصابة الحادة بالفيروس.

وتتطابق هذه القيود مع تلك المفروضة على لقاح آخر لكوفيد-19 من إنتاج شركة نوفافاكس المنافسة.

ويمثل هذا التحول تغيرا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع لقاحات كوفيد-19، في ظل وجود شكوك متزايدة حول اللقاحات أثارها وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور وبعض مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يُذكر أن لقاح موديرنا الحالي لا يخضع لمثل هذه القيود، ويُستخدم منذ فترة طويلة لجميع الفئات العمرية من 6 أشهر فأكثر. وأكدت الشركة أنها تتوقع طرح كلا اللقاحين في الخريف المقبل.