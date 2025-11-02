ثمر الورد فاكهة خارقة تعزز مناعتك وتحمي بشرتك



يبدو أن الشتاء يزيد من تعبك، أليس كذلك؟ في هذا الوقت بالذات، يسعى الناس لتناول المزيد من الليمون والبرتقال، فهما مفيدان في الشتاء. هناك مصدر جيد آخر لفيتامين سي، وهو فاكهة تُستخدم منذ زمن طويل لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء. إنها فاكهة حمراء اللون، ولا تزال متوفرة بسهولة خلال فصل الشتاء.



غنية بفيتامين سي

هذه الفاكهة تُعدّ خياراً جيداً في الشتاء، وهي ليست مستوردة باهظة الثمن. إنها غنية بفيتامين سي، وتمنح الجسم مناعة أقوى ضد الإنفلونزا، كما تُفيد بشرتك. إنها داعم ومُقوٍّ للمناعة، ننصحك بتناولها هذا الشتاء، فهي ستفيدك بالتأكيد. فما هذه الفاكهة المُميزة المُعززة لجهاز المناعة؟.

ربما لا تعرف هذه الفاكهة، لكنها تُسمى ثمر الورد. توجد على شجيرات الورد البري عند سقوط أزهارها. إنها ثمرة مستديرة غنية بفيتامين سي، وفقاً لموقع WebMD. تحتوي على ضعف كمية فيتامين سي الموجودة في برتقالة مثلاً. يُعد ثمر الورد معززاً مثالياً للمناعة في الشتاء للوقاية من الإنفلونزا.

يحتوي ثمر الورد أيضاً على الكثير من مضادات الأكسدة، وهي مفيدة جداً للجهاز المناعي. كما أنه يساعد على علاج شيخوخة البشرة التالفة، ولذلك يُستخدم بكثرة في منتجات العناية بالبشرة. فهو يساعد على منع جفاف البشرة وبهتانها.



عناصر غذائية مفيدة

عندما يبرد الشتاء، يحتاج جسمك إلى عناصر غذائية مفيدة. ثمر الورد البري يُحقق ذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج والكولاجين. يُساعد الكولاجين على التئام الجروح بسرعة، بينما يُفيد فيتامين ج الجهاز المناعي. كما يُساعد ثمر الورد البري على امتصاص الحديد، إذ يُساعد فيتامين ج الموجود فيه جسمك على امتصاص الحديد، الذي يُمكن الحصول عليه من الأطعمة الأخرى.



ثمر الورد

حتى ثمر الورد المجفف يُناسب الشاي. فهو خالٍ من الكافيين، وهذه ميزة إضافية. يُمكنك إضافة مسحوق ثمر الورد إلى العصائر وغيرها. كما يُمكنك إضافة مربى ثمر الورد وشرابه إلى الخبز المحمص، وهو خيار رائع، يُناسب الخبز المحمص. يُستمتع به كثيراً في أجزاء من أوروبا. ويُفضل عالم التجميل زيت ثمر الورد، لما له من فوائد جمة للبشرة، فهو يُحافظ على ترطيبها ومظهرها الصحي. قد تُسبب التدفئة في الشتاء جفاف البشرة، ويُمكن لثمر الورد مُحاربة ذلك.

نعتقد أن أفضل الطرق لتعزيز جهاز المناعة، تكمن في الأدوية باهظة الثمن، لكن عادةً ما تجد الطبيعة حلاً أفضل من ذلك. لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن للاستمتاع بفوائد ثمر الورد، فهو ينمو في البرية.