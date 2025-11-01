علماء يخترقون «جدار» الذاكرة ويكتشفون سر الشيخوخة



في خطوة قد تعيد تعريف مفهوم الشيخوخة وتمهد الطريق لعلاجات جديدة لمرض الزهايمر، اكتشف فريق علمي من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا أن تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر ليس مجرد قدر محتوم، بل هو نتيجة مباشرة لتغيرات جزيئية محددة في الدماغ، يمكن «إعادة ضبطها» باستخدام تقنيات تحرير الجينات. بحسب مجلة علوم الأعصاب.



تغيرات جزيئية

قاد الباحث تيموثي جارومي، الأستاذ المشارك في كلية علوم الحيوان وعضو هيئة التدريس في كلية علوم الأعصاب، فريقاً أجرى دراستين متصلتين كشفتا عن الآليات الجزيئية الكامنة وراء فقدان الذاكرة مع التقدم في السن.

ويعد هذا الاكتشاف ذا أهمية قصوى، خصوصاً وأن فقدان الذاكرة يؤثر على أكثر من ثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، ويشكل عامل خطر رئيسياً للإصابة بمرض الزهايمر.

يضيف جارومي: «يظهر هذا العمل أن تراجع الذاكرة مرتبط بتغيرات جزيئية محددة يمكن استهدافها ودراستها. إذا استطعنا فهم العوامل المسببة له على المستوى الجزيئي، يمكننا البدء في فهم ما يحدث في مرض الخرف، وفي نهاية المطاف استخدام هذه المعرفة لتوجيه مناهج علاجية جديدة».



تعديل الذاكرة

استخدم الباحثون تقنيات متقدمة لتحرير الجينات، بما في ذلك نظام CRISPR-dCas13 وكريسبر-ديكاس 9، لمعالجة هذه التحولات في فئران التجارب الأكبر سناً، ما أدى إلى تحسين ملحوظ في أدائها للذاكرة.

تعتبر هذه العملية نظام وسم جزيئي ينظم عمل البروتينات ويساعد في التواصل بين الخلايا العصبية وتكوين الذاكرة.

المنطقة المسؤولة عن الذاكرة شهدت ارتفاعاً في مستويات يوبيكويتين K63 مع التقدم في السن. نجح الباحثون في خفض هذه المستويات باستخدام نظام CRISPR-dCas13، ما أدى إلى تحسين الذاكرة.

أما المنطقة المسؤولة عن الذاكرة العاطفية فشهدت تراجعاً في مستويات يوبيكويتين K63 مع التقدم في السن. عبر تخفيضها بشكل أكبر، تمكن العلماء أيضاً من تعزيز الذاكرة.

تؤكد الدراستان معاً أن تدهور الذاكرة هو عملية معقدة تتأثر بأنظمة جزيئية متعددة تعمل في آنٍ واحد، وليس مجرد جزيء واحد.

هذا الفهم متعدد الأبعاد يمهد الطريق لـ «خارطة طريق» علاجية جديدة تركز على تصحيح التغيرات الجزيئية التي يمكن عكسها، بدلاً من اعتبار تراجع الذاكرة جزءاً لا مفر منه من الشيخوخة.