«وشم إلكتروني»يراقب الدماغ للكشفعن الإجهاد الذهني

ابتكر باحثون «وشماً إلكترونياً» رقيقاً جداً يُلصق بالجبهة، ويراقب نشاط الدماغ لاسلكياً، للكشف عن الإجهاد الذهني آنياً، ما يعني أن مديرك قد يعرف مدى توترك في العمل، وقد تحدد سيارتك متى لا تستطيع القيادة بسبب الإرهاق.

ونجح الجهاز في تتبع مستويات التوتر لدى 6 مشاركين، خلال اختبارات الذاكرة، محققاً دقة 89 % في توقع العبء الذهني لأحد المشاركين.

وعلى الرغم من أن هذه التقنية واعدة للطيارين والسائقين والجراحين، إلا أنها تعمل حالياً فقط على البشرة الخالية من الشعر، وتحتاج إلى التحقق من صحتها في بيئات واقعية، قبل استخدامها على نطاق واسع.

ونجح هذا الجهاز، الذي ابتكره باحثون من جامعة تكساس، في تتبع الإجهاد الذهني آنياً، خلال الاختبارات الإدراكية، ما يُمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا مراقبة الدماغ القابلة للارتداء. وبخلاف أجهزة مراقبة الدماغ الضخمة التي تتطلب أقطاباً كهربائية مغلفة بالهلام وأسلاكاً متشابكة، يتميز هذا الوشم الإلكتروني برقة ومرونة فائقتين، لدرجة أن المستخدمين بالكاد يلاحظون أنهم يرتدونه، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية.

وبسُمك 117 ميكرومتراً فقط - أرق من شعرة الإنسان - ووزن 4.1 غرامات فقط بدون بطاريته، يمثل الجهاز تقدماً كبيراً في مجال مراقبة الدماغ المحمولة.