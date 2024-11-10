الجوز واللوز والكاجو..ثلاثي المكسرات المدهش لإنقاص الوزن

أثبتت الدراسات أن تضمين المكسرات في النظام الغذائي يجلب فوائد صحية مذهلة، خاصة في تعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على الوزن.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام يكتسبون وزناً أقل ويقل لديهم خطر الإصابة بالسمنة.

تقول خبيرة التغذية بيانكا تامبوريلو، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية: "المكسرات خيار رائع لمن يرغب في فقدان الوزن؛ فهي غنية بالدهون الصحية التي تساهم في الشعور بالشبع.

ورغم أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، إلا أن ذلك لا يمنع تناولها، بل يجب التحكم في الحصص والاكتفاء بوجبة إلى وجبتين يومياً".

اللوز



يعتبر اللوز خيارًا غذائيًا مثاليًا لمن يسعى إلى إنقاص الوزن، فهو غني بالعناصر الغذائية عالية الجودة. وتقول أخصائية التغذية سامانثا ماكليود: "تحتوي حصتان من اللوز على أكثر من 7 غرامات من الألياف".

وقد ثبت أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل اللوز، تقلل من العوامل الالتهابية في الجسم.

يرتبط تناول الألياف بتحسين التمثيل الغذائي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، إضافة إلى تعزيز وظائف الجهاز الهضمي وتقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

كما أن اللوز يحتوي على أكثر من 12 غراماً من البروتين لكل حصتين، ما يجعله مساعدًا رائعًا في الحفاظ على كتلة العضلات.

الجوز

يُعتقد أن تناول الجوز ينشط جزءاً من الدماغ المسؤول عن التحكم في الجوع والرغبة في تناول الطعام، مما يجعله مفيداً للسيطرة على الشهية.

الكاجو

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاجو قد يساهم في الحفاظ على تكوين جسم صحي.