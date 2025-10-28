دراسة تحذر.. «الإفراط في العمل» ضار جداً بصحة العقل



لم يعد الإرهاق مجرد شعور عابر، بل تحول إلى خطر يهدد البنية البيولوجية لدماغ الإنسان. فقد خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن العمل لساعات طويلة لا يؤثر فقط على طاقتك، بل يغير بشكل دائم الهيكل المادي لدماغك، وهو ما يمثل تحذيراً جذرياً للملايين حول العالم ممن يعيشون في ثقافة «الإفراط في العمل».





ووفقاً لنتائج نشرت في مجلة الطب المهني والبيئي وجد باحثون من جامعة يونسي في كوريا الجنوبية أن العمل بانتظام لـ52 ساعة أسبوعياً أو أكثر يحدث تغيرات ملحوظة في المناطق الدماغية المسؤولة عن الوظائف الإدراكية والعاطفية الحاسمة.

استندت الدراسة إلى فحوصات تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة العاملين في القطاع الصحي، وركزت على مقارنة مجموعتين: العاملين لساعات قياسية، والمجموعة التي تعاني من إرهاق العمل، وكانت النتائج مفزعة.

أظهر الأفراد الذين يعانون من إرهاق العمل زيادة بنسبة 19% في حجم التليف الجبهي الأوسط والذيلي الأيسر مقارنة بأقرانهم، هذا الجزء من الدماغ يلعب دوراً محورياً في حل المشكلات، والذاكرة، والوظيفة التنفيذية.



تغيرات في الوعي الذاتي



لم يقتصر التأثير على الإدراك، بل امتد إلى مناطق أخرى معنية بالانتباه، والتخطيط، واتخاذ القرار، والمعالجة العاطفية، والوعي الذاتي، وفهم السياق الاجتماعي.

أكد الباحثون أن «الأفراد الذين يعانون من إرهاق العمل أظهروا تغيرات ملحوظة في مناطق الدماغ المرتبطة بالوظيفة التنفيذية والتنظيم العاطفي».

هذا التحول الهيكلي، بحسب الفريق، هو «دليل أولي» يربط ساعات العمل الطويلة مباشرة بالتغيرات في بنية الدماغ. بعبارة أخرى، إن الإرهاق ليس مجرد ضغط نفسي، بل هو تغيير عصبي بيولوجي يهدد قدرة الإنسان على التفكير بوضوح، والتحكم في عواطفه، والتفاعل الاجتماعي بشكل صحي.

تسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة التعامل مع الإفراط في العمل كـ«مشكلة صحية مهنية عاجلة».

وقالت روث ويلكينسون، رئيسة قسم السياسات والشؤون العامة في مؤسسة السلامة والصحة المهنية في بريطانيا، إن «تحليلاً عالمياً أجرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أظهر أن العمل لساعات طويلة آخذ في الازدياد، وهو مسؤول عن حوالي ثلث إجمالي العبء المرضي المقدر المرتبط بالعمل».

وتؤكد ويلكينسون أن «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لوباء ساعات العمل الطويلة»، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في «التوقعات الخفية وغير المعلنة» التي تضاف إلى عقود العمال وتجسد ثقافة العمل المرهقة.