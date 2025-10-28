الركض ترياق الدماغ.. وداعاً لـ "اكتئاب" الوجبات السريعة



في خبر سار لملايين «مدمني» الوجبات السريعة حول العالم، كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة كوليدج كورك في آيرلندا أن التمارين الرياضية الطوعية يمكن أن تعمل كـ«ترياق عصبي» يحمي الدماغ من الآثار السلبية الناجمة عن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات.





توصل الباحثون إلى أن النشاط البدني، مثل الجري أو المشي السريع، قادر على تخفيف السلوكيات الشبيهة بالاكتئاب التي تسببها الوجبات السريعة، حتى في ظل استمرار النظام الغذائي غير الصحي. ونُشرت هذه النتائج المثيرة في دورية.

عُرف أن الوجبات السريعة تضر بالجسم، لكن الأبحاث الحديثة تؤكد أن تأثيرها يمتد مباشرة إلى «المركز القيادي» في الجسم: الدماغ.

يؤدي الإفراط في تناول الدهون والسكريات إلى اضطراب في التواصل بين الأمعاء والدماغ، ما يسبب خللاً في توازن هرموني الإنسولين واللبتين المرتبطين بالجوع والمزاج والسمنة.

كما تضعف هذه الأطعمة قدرة الدماغ على تكوين خلايا عصبية جديدة في منطقة الحُصين، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والعاطفة، ما يزيد من احتمالات ظهور أعراض الاكتئاب والقلق.



الترياق العصبي



استخدم الباحثون الفئران في تجربتهم، وعرّضوها لنظامين غذائيين (صحي و«سريع»)، مع إتاحة الجري الطوعي على عجلات دوارة لنصفها. وكانت النتائج الحاسمة على المجموعة التي تناولت الأطعمة الدهنية والسكرية ولكن مارست التمارين.

الفئران التي تناولت الوجبات السريعة طوَّرت سلوكيات شبيهة بالاكتئاب (مثل فقدان الاهتمام بالأنشطة)، لكن التمارين ساعدت في تحسين المزاج وتقليل تلك الأعراض بشكل كبير.

أدت التمارين إلى إعادة مستويات هرموني الإنسولين واللبتين إلى الحدود الطبيعية، بعد أن كان النظام الغذائي غير الصحي قد رفعهما بشكل كبير.



حلول متكاملة



كشفت التحاليل أن الغذاء غير الصحي غيّر أكثر من 100 مركب أيضي في الأمعاء، بينما ساعدت التمارين في استعادة التوازن في بعض المواد المرتبطة مباشرة بالمزاج.

يقدم الباحثون «خبراً مشجعاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في تغيير عاداتهم الغذائية»، مؤكدين أن «التمارين الرياضية تُظهر تأثيراً مضاداً للاكتئاب حتى في ظل نظام غذائي غير صحي».

ومع ذلك، أكدت الدراسة أن جودة الغذاء تبقى العامل الأهم للاستفادة القصوى للدماغ. فقد حفَّزت التمارين نمو خلايا عصبية جديدة في الحُصين لدى الفئران ذات النظام الصحي، بينما كان هذا التأثير محدوداً جداً لدى الفئران التي جمعت بين الوجبات السريعة والرياضة.