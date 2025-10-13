جزيئات الذهب تعالج أمراضاً دماغية خطرة

نجح علماء إيطاليون في تطوير طريقة جديدة لعلاج بعض الأمراض الدماغية، والأمراض العصبية التنكسية، باستخدام جزيئات الذهب النانوية.

وحسب «روسيا اليوم» نشرت النتائج في مجلة علمية متخصصة أفادت بأن العلماء ابتكروا جسيمات ذهب نانوية، يبلغ قطرها نحو نانومترين، مثبتة بالغلوتاثيون، وتحوي أيونات الليثيوم، تعطى للمريض عبر بخاخ رذاذ أنفي، فتخترق الجسيمات الدماغ، وتطلق الليثيوم مباشرة في الخلايا، دون زيادة مستوياته في الدم، ما يقلل من الآثار السامة على الكلى والغدة الدرقية، التي تلاحظ عادة مع أقراص الليثيوم.

وأظهرت التجارب على الفئران أن الطريقة الجديدة تثبط نشاط إنزيم يدعى «GSK-3β»، في الحصين، وهي منطقة دماغية مرتبطة بالذاكرة والتعلم، حيث يلعب هذا الإنزيم دوراً رئيسياً في الإصابة بمرض الزهايمر، والاضطراب ثنائي القطب، وبعض الالتهابات الفيروسية في الدماغ.

وأشار العلماء إلى أن طريقة العلاج الجديدة نالت براءة اختراع، ويمكن أن تشكل أساساً لتطوير أدوية آمنة لعلاج الاضطرابات المرتبطة بوظائف الجهاز العصبي، كما تم التخطيط لإجراء المزيد من دراسات السلامة قبل بدء التجارب السريرية على البشر.