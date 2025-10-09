الذكاء الاصطناعي يصمم فيروسات

نجح باحثون في جامعة ستانفورد، باكتشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على تصميم فيروسات معدية بالكامل، من الصفر، وهو إنجاز علمي يفتح آفاقاً في مجال البيولوجيا الحاسوبية، حسب تقرير منشور في «روسيا اليوم»، ولكنه يثير مخاوف جدية بشأن السلامة البيولوجية وإمكانية إساءة الاستخدام.

واستخدم الباحثون أداة ذكاء اصطناعي تسمى Evo، وهي نظام مدرّب على ملايين تسلسلات الجينوم البكتيري، لتوليد جينومات فيروسية جديدة.

وقد تمكن النظام من إنتاج فيروسات تُعرف بـ«العاثيات البكتيرية»، التي تصيب البكتيريا فقط دون أن تؤثر على البشر أو الكائنات الحية.

وأظهرت التجارب أن 16 منها تستطيع مهاجمة وقتل سلالات من بكتيريا الإشريكية القولونية الشائعة، التي تسبب أمراضاً.

ورغم أن هذه الفيروسات لا تصيب البشر، حذر خبراء من استغلال التقنية لتصميم أسلحة بيولوجية.