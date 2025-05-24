دليل على استخدام «الحرمل» في الطب

اكتشف باحثون من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا وجامعة فيينا، أقدم دليل معروف على استخدام نبات الحرمل لأغراض طبية ونفسية عبر التبخير واستنشاق دخانه، وذلك قبل نحو 2700 عام في شمال غرب السعودية.

واستخدم الفريق تقنيات تحليل متقدمة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «علم الاتصالات الإحيائية»، لفحص بقايا عضوية محفوظة داخل أوعية فخارية خاصة بالتبخير، اكتُشفت في موقع قرية الأثري، المعروف بفخاره المزخرف.

وأظهرت النتائج توثيق أقدم استخدام معروف عالمياً لحرق نبات الحرمل واستنشاق دخانه، وكشف التحليل الكيميائي عن وجود قلويدات الحرمل، ما يؤكد استخدامه لأغراض علاجية وتعقيمية وربما نفسية.