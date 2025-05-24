«ضربة شمس» تنقذ مراهقة

نجت مراهقة عراقية من الموت انتحاراً بعدما أُغمي عليها بسبب ضربة شمس تعرضت لها على سطح مبنى كانت تهم بالقفز من فوقه للأسفل، وفق موقع «شفق نيوز» الإخباري المحلي.

وصعدت الفتاة لأعلى سطح مبنى المدرسة التي أدت فيها امتحان اللغة الإنجليزية بشكل غير مُرضٍ، وقررت الانتحار، بينما يحاول عدد من المعلمين والطالبات إقناعها بالعدول عن قرارها.

وحضر عناصر الأمن خلال تلك الأثناء وحاولوا أيضاً إقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار دون جدوى، قبل أن يتسبب الوقت الطويل لتلك المفاوضات في تعرض الفتاة لضربة شمس وسقوطها على السطح.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج من ضربة الشمس بعد ساعة ونصف من المفاوضات في جو حار يعيشه قضاء الخضر بمحافظة المثنى العراقية. وتؤدي الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاماً تقريباً، مع طلبة الصف الثالث من المرحلة المتوسطة، امتحانات نهاية العام المؤهلة للمرحلة الإعدادية التي تسبق دخول الجامعة.