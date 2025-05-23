«ناموسية» تكافح الملاريا

طوّر معهد ساوث ويست للأبحاث، بالتعاون مع جامعتي هارفارد وأوريغون، نظامين جديدين لشباك النوم (الناموسية) المعالجة لمكافحة الملاريا، عبر دمج أدوية مضادة للطفيليات، والتي تستهدف الطفيليات المسببة للملاريا داخل البعوض، وليس الحشرة نفسها، ما يمثل نقلة نوعية في أساليب الوقاية.

ويعتمد النظام الأول، حسب الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، على تغليف شباك بوليستر تجاري بمحلول دوائي، بينما يُدمج الثاني الدواء داخل خيوط بلاستيكية تُنسج لصنع الشبكة.

وأظهرت التجارب التي أجراها فريق هارفارد أن كلا النموذجين يُعقمان البعوضة عند ملامستها للشبك، ما يوقف دورة نقل الطفيليات.