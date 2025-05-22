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الصحّة

صنف من أشجار الفراولة يعالج التهاب الأمعاء

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البيان

دبي

أظهرت دراسة نُشرت في «مجلة علوم الغذاء والزراعة»، أن نبات «أربوتوس إونيدو» أو شجرة القطلب، التي تصنف على أنها صنف من أشجار فاكهة الفراولة، والموجود في منطقة البحر المتوسط، قد يكون علاجاً واعداً لالتهاب القولون التقرحي، أحد أمراض الأمعاء الالتهابية.