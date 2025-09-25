زجاج حيوي قابل للطباعة يدعم تجديد العظام

طوّر فريق من الباحثين في الصين نوعاً جديداً من الزجاج الحيوي القابل للطباعة ثلاثية الأبعاد، يتميز بمرونة قريبة من مرونة العظام الطبيعية.

ويتميز هذا النوع من الزجاج الحيوي بقدرته على دعم نمو الخلايا العظمية لفترات أطول من الزجاج التقليدي، وأداء يقارب مواد زراعة الأسنان الرائدة. ويتشارك الزجاج والعظام في خاصية أساسية ناتجة عن تركيبهما الجزيئي، وهي مقاومة الضغط أكثر من مقاومة الشد.

ويشكل السيليكا المكون الأساسي للزجاج، وهي مادة يمكن تحويلها إلى حالة سائلة وتشكيلها بسهولة، ما يتيح تصنيع زراعات طبية مصممة بدقة لتلائم الأجزاء التالفة من العظام.

وأظهرت الهياكل المطبوعة معامل ضغط يصل إلى 2.3 ميغا باسكال، احتفظت بقدرتها على الشفاء الذاتي، ما منحها مرونة أكبر في التصميم. ويرى الباحثون أن هذه الطريقة تمتد لتشمل تطبيقات في مجالات أخرى مثل الصناعة والطاقة.