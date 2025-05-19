ألمانيا تعزز مساهمتها في "الصحة العالمية" بـ 10 ملايين يورو

أعلنت ألمانيا عن تخصيص 10 ملايين يورو إضافية لدعم منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي مساهمتها للفترة 2024 - 2025 إلى حوالي 290 مليون يورو. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن هذه الزيادة، التي تأتي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من المنظمة المقرر في عام 2026، تهدف لدعم الإصلاحات التي تخطط لها المنظمة. وشددت نينا فاركن وزيرة الصحة الألمانية الجديدة، التي وصلت جنيف لحضور الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية الذي تنطلق فعالياته غدا الاثنين، على أهمية تركيز المنظمة على مهامها الأساسية، مثل مراقبة الصحة العالمية والاستعداد للأوبئة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع السنوي للمنظمة في جنيف اعتماد اتفاقية جديدة بشأن الجوائح تهدف لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول بتعزيز أنظمتها الصحية وتحسين مراقبة الأمراض الحيوانية، بالإضافة إلى الإسراع في اكتشاف حالات تفشي الأمراض والعمل على احتوائها بأسرع ما يمكن، فضلا عن تنظيم شراء معدات الحماية وتوزيع اللقاحات.