الهاتف يجبر شاباً يابانياً على الانحناء طوال عمره

أطلق أطباء مختصون تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام الهاتف النقال، وذلك بعد أن تسبب الاستخدام الطويل للهاتف بحالة طبية نادرة لشاب في اليابان، حيث سيقضي هذا الشاب باقي عمره وهو منحني الرأس والقامة، ولن يعود قادراً على إعادة جسمه إلى طبيعته بعد الآن، وفق ما ذكرت «ديلي ميل».

وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية إن الشاب الياباني البالغ من العمر 25 عاماً، والمولع بألعاب الفيديو على هاتفه الذكي، أمضى خمس ساعات متواصلة وهو مطأطأ الرأس، فأصيب بحالة طبية نادرة تسمى «متلازمة الرأس المتدلي»، وذلك نتيجة خفض رأسه لمدة طويلة.

وشرح مسعفون يابانيون حالة الشاب، حيث أصبحت رقبته ضعيفة للغاية بسبب اللعب المتواصل على الهاتف النقال لدرجة أنه أصبح غير قادر على رفع رأسه.