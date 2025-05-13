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الصحّة

إنجاز علمي يكشف أصول الشعب الياباني

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البيان

دبي

حقق علماء اكتشافاً عن الأصول الجينية للشعب الياباني، عبر تحليل الجينومات الكاملة لأكثر من 3200 فرد باليابان، إذ وجدوا أن التركيبة السكانية لم تتشكل من مجموعتين أصليتين، كما كان يعتقد سابقاً، بل من ثلاث: «جومون» (الصيادين ـ الجامعين) والمهاجرين المزارعين، والثالثة هي «الإميشي».