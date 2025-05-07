استئصال ورم في العمود الفقري عبر محجر العين!

حقّق جراحو الأعصاب في المركز الطبي بجامعة «ماريلاند» إنجازاً طبياً غير مسبوق، حيث أزالوا لأول مرة في العالم ورماً في العمود الفقري عبر محجر العين. وأجريت العملية الجراحية لمريضة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى كارلا فلوريس، حسب «روسيا اليوم».

وتفتح هذه العملية المعقدة التي تتطلب دقة عالية طرقاً جديدة لعلاج الأورام الصعبة. وقد نُشر خبر نجاح العملية في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وكانت كارلا فلوريس قد خضعت سابقاً لعمليتين جراحيتين استغرقت كل منهما 14 ساعة لإزالة ورم نادر في الدماغ يُعرف بالكوردوما (ورم حبلي) بحجم بيضة دجاجة.

لكن الأطباء اكتشفوا ورماً آخر من النوع نفسه يضغط على الحبل الشوكي عند قاعدة الجمجمة. وانطوت الطرق التقليدية للوصول إليه عبر الرقبة أو الأنف أو الفم على مخاطر عالية بسبب خطر العدوى وضعف الرؤية الجراحية.

ولذا قرر الفريق الطبي اتباع طريقة مبتكرة، وهي الوصول إلى الورم عبر محجر العين الأيسر، وهو ما أطلق عليه اسم «المنخر الثالث». واستغرقت العملية 19 ساعة.



وقام الجراحون بتحريك مقلة عين فلوريس بضعة مليمترات، مع حمايتها بواقٍ للقرنية. ثم استخدموا المثقاب الجراحي لإزالة عظام المحجر والفك العلوي، مما سمح بالوصول إلى الورم.