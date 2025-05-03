الإنفلونزا تتسبب بوفاة 216 طفلاً أمريكياً هذا العام

أكدت السلطات الأمريكية، وفاة أكبر عدد من الأطفال خلال موسم الإنفلونزا هذا العام في البلاد منذ تفشي وباء إنفلونزا الخنازير قبل 15 عاما.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في بيان، عن تسجيل 216 حالة وفاة بين الأطفال، بزيادة عن الرقم المسجل العام الماضي الذي بلغ 207 حالات، موضحة أن ذلك يمثل أعلى حصيلة منذ وباء إنفلونزا "اتش 1 ان 1" في موسم (2009 - 2010).

وذكرت أن هذا العدد يعد مرتفعا بشكل مذهل نظرا لأن موسم الإنفلونزا لا يزال مستمرا، لافتة إلى عدم إحصاء عدد الوفيات النهائي للأطفال في موسم (2023 - 2024) حتى فصل الخريف.

وفي سياق متصل، قال الدكتور شون أوليري، من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، في تصريحات، إن من المؤكد أن هذا العدد أقل من العدد الفعلي، وإنه سيرتفع عندما يتم الإعلان عن نهاية الموسم، وتجميع كل البيانات، لافتا إلى انخفاض معدل التطعيم ضد الإنفلونزا بين الأطفال الأمريكيين من حوالي 64% قبل خمسة أعوام إلى 49% هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الإنفلونزا تمثل من أكثر الأمراض خطرا على الصحة العامة في الولايات المتحدة، حيث تتسبب سنويا بوفاة المئات، خاصة في فئة الأطفال.