مصادر السعادة تختلف بين البشر

أظهرت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة Nature Human Behaviour، أن مصادر السعادة تختلف من شخص لآخر، فقد تأتي من داخل الفرد، أو من العوامل الخارجية مثل العمل والصحة والعلاقات، أو من تفاعل الاثنين معاً. وقد لا يكون لأي منهما تأثير واضح لدى البعض.

وحلل الفريق بيانات أكثر من 40 ألف شخص، وأظهرت النتائج أن الأفراد ينقسمون إلى مجموعات متساوية تقريباً: فئة تتأثر سعادتها بشكل أساسي بالعوامل الخارجية، وفئة تستمد سعادتها من الصفات الشخصية والمواقف الذهنية، وفئة ثالثة تتأثر سعادتها بتفاعل الجانبين معاً، وفئة رابعة لا يظهر فيها ارتباط واضح بين الرضا في المجالات الخمسة والرضا العام بالحياة.