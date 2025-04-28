علماء يطورون طلاء يقتل البكتيريا والفيروسات عند ملامستها للأسطح

طور علماء طلاء جديدا يقضي على البكتيريا والفيروسات الضارة بمجرد ملامستها للأسطح ، بما في ذلك مسببات الأمراض العنيدة مثل بكتيريا “مارسا - MRSA ” ، وفيروس الإنفلونزا، وحتى "كوفيد-19".

وذكر موقع روسيا اليوم، أن هذا الابتكار، الذي طوره أكاديميون من كلية الصيدلة في جامعة نوتنغهام بالتعاون مع شركة "إندستركتيبل باينت" المتخصصة في الطلاءات، يعتمد على مادة "الكلورهيكسيدين"، وهي مطهر شائع الاستخدام في علاجات الأسنان والتعقيم قبل الجراحة.

وقام العلماء بدمج هذه المادة في راتنج قابل للطلاء، ما يخلق سطحا فعالا بمجرد جفافه، حيث يقضي على البكتيريا دون أن يتسرب إلى البيئة المحيطة أو يفقدها فعاليتها عند لمسها للأسطح الصلبة.

وقالت الدكتورة فيليستي دي كوجان، قائدة فريق البحث، إن الفريق طور طلاء مضادا للميكروبات يتميز بفعالية عالية، ولا ينتشر في البيئة أو يتسرب من السطح عند لمسه، وبمجرد أن يجف، يصبح نشطا على الفور، ما يجعله حلا سهلا ومنخفض التكلفة لمكافحة العدوى.

وأظهر الطلاء فعالية على مجموعة متنوعة من الأسطح البلاستيكية والمعدنية، ما يجعله مناسبا ليس فقط للمستشفيات، ولكن أيضا لقطاعات مثل الطيران والسكك الحديدية والتصنيع.