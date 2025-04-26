الولايات المتحدة تسجل أكثر من 800 إصابة بالحصبة منذ بداية العام

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم أمس الجمعة، عن تسجيل 884 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في البلاد منذ بداية العام الجاري، ما يمثل زيادة حادة مقارنة بالعام الماضي.

وتم منذ بداية عام 2025 الجاري، رصد 11 تفشيا للحصبة على مستوى البلاد.

وتعرف المراكز الأمريكية التفشي بوجود ثلاث حالات مرتبطة أو أكثر بالمرض.

كما أبلغت 30 ولاية ومنطقة أمريكية عن حالات مؤكدة، مع تسجيل 94 حالة دخول للمستشفيات و3 وفيات بسبب المرض.

ويُظهر عدد حالات الحصبة هذا العام ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2024، عندما سجلت البلاد 285 حالة.

وشددت الوكالة الأمريكية على أن أفضل طريقة للوقاية من المرض هي التطعيم بجرعتين من لقاح أم أم آر (المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية).