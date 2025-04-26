الأرز البني «ضروري».. وليس «خطراً»

بينت دراسة أمريكية، نشرت مؤخراً، أن الأرز البني، يشكل، إلى حد ما، ضرورة لأجسادنا.. لا تقل أهمية عن بقية الحبوب الأخرى، ذلك رغم احتوائه مستويات من الزرنيخ. فهو، حسب الباحثين المشاركين بالدراسة، وكما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، وإن كان يحتوي على نسب أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز الأبيض، إلا أنها لا تشكل خطراً على صحة الإنسان حين نتناوله باعتدال.

ووجدت الدراسة أن وجود الزرنيج في غذائنا بكميات محدودة، وذلك رغم أنه يعد مادة مسرطنة، لا يمثل تهديداً حقيقياً، بحسب مبدأ علم السموم القائل: «الجرعة تصنع السم».

ولفت الباحثون إلى أن الزرنيخ يوجد طبيعياً في التربة والمياه، وبالتالي يظهر في العديد من الأغذية، ومنها الأرز، مشيرين إلى أن كميات الزرنيخ الموجودة في الأرز البني تبقى دون المستويات التي تعد خطيرة بالنسبة للإنسان، مؤكدين أن ما يهم فعلاً هو كمية الاستهلاك وتكراره، وليس مجرد وجود المادة.