«حُقن ذهبية» تصون أبصارنا وتحفظ سلامة أعيننا

خلصت دراسة جديدة في الولايات المتحدة إلى أن حقن الذهب في العين يضمن علاج التنكس البقعي المرتبط بالعمر: «أي أم دي»: (AMD) ومشكلات العين الأخرى.

وفي آليات هذا العلاج، يتم دمج جزيئات نانوية من الذهب، دقيقة جداً (أرق من حجم الشعرة بآلاف المرات)، مع أجسام مضادة تستهدف خلايا معينة في العين، ثم تحقن في الغرفة الزجاجية المليئة بالهلام بين الشبكية وعدسة العين.

وبعد ذلك، يستخدم جهاز ليزر صغير بالأشعة تحت الحمراء لتحفيز هذه الجزيئات النانوية وتنشيط الخلايا المحددة بنفس الطريقة التي تعمل بها الخلايا الحساسة للضوء.

وحسب تقرير نشر في «سكاي نيوز عربية»، أثبتت تجارب العلاج المطبقة على الفئران التي جرى اختبار العلاج عليها بعد أن أحدثت تعديلات على صحة عيونها كي تصيبها اضطرابات شبكية، أنه فعال في استعادة الرؤية جزئياً على الأقل (من الصعب إجراء اختبار رؤية كامل على الفئران)، وذلك حسبما ذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي.

وقال المهندس الحيوي، جياروي ني، من جامعة براون في ولاية رود آيلاند: « نعتقد أن هذه التقنية قد تُحدث نقلة نوعية في أساليب علاج حالات التنكس الشبكي».