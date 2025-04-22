بريق الذهب يعيد البصر!

توصل باحثون في جامعة براون الأمريكية إلى تقنية جديدة قد تُحدث تحولاً في علاج حالات فقدان البصر الناتجة عن تنكس الشبكية، باستخدام جسيمات الذهب النانوية والأشعة تحت الحمراء، دون الحاجة لتدخل جراحي أو تعديل جيني. وتعتمد الطريقة على حقن جسيمات الذهب النانوية داخل العين، ثم تحفيزها باستخدام ليزر الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة.

وأظهرت الدراسة أن هذا التحفيز قادر على تنشيط خلايا الشبكية، واستعادة جزء من الرؤية لدى الفئران التي تعاني من تلف في الشبكية، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية. وقال جياروي ني، الباحث الرئيسي في الدراسة: «هذا نوع جديد من دعامات الشبكية لديه القدرة على استعادة الرؤية المفقودة بسبب تنكس الشبكية دون الحاجة إلى أي نوعٍ من الجراحة المُعقدة أو التعديل الجيني، ونعتقد أن هذه التقنية يُمكن أن تُحدث نقلة نوعية في أساليب علاج حالات تنكس الشبكية».