دواء يهدد حياة المرضى

أصدرت السلطات الصحية في بريطانيا تنبيهاً طارئاً بعد توزيع دفعة من دواء ضغط الدم تحمل جرعة أعلى من المذكور على العبوة، ما قد يعرض المرضى لخطر التسمم الدوائي. ويحث الخبراء على فحص العبوات فوراً لتجنّب أي مضاعفات صحية.

وأبلغت الشركة المصنعة للدواء عن وجود خطأ في تركيز الجرعة مطبوعاً على بعض العبوات، حيث تم تصنيف إحدى دفعات دواء «ليركانيديبين»، المنتج من قبل شركة «ريكورداتي للأدوية»، على أنها تحتوي على أقراص بتركيز 10 مغ، بينما تحتوي في الواقع على أقراص بتركيز 20 مغ.

ووفقاً للتنبيه الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، فإن التركيز الصحيح للدواء مطبوع على غلاف العلبة وعلى شرائط الحبوب.