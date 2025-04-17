برجيل القابضة تتعاون مع بايج الأمريكية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان

أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع بايج، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الوصول إلى تشخيصات متقدمة للسرطان من خلال نشر حلول بايج المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة برجيل للرعاية الصحية، ومعالجة النقص العالمي في خبراء علم الأمراض وتسريع الوصول إلى تشخيصات سريعة وموثوقة للسرطان، لا سيما في المجتمعات المحرومة والأسواق الناشئة.

وطوّرت بايج مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اتخاذ القرارات التشخيصية في مجال علم أمراض السرطان، ويُعدّ جهاز بايج للكشف عن البروستاتا، أحد المكونات الرئيسية لهذه المجموعة، وهو أول خوارزمية ذكاء اصطناعي معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تعمل عن طريق الكشف عن سرطان البروستاتا في خزعات الإبرة.

وبفضل هذه الشراكة، ستصبح برجيل القابضة من أوائل الشركات في المنطقة التي تُقدّم هذه الأدوات التشخيصية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، مما يُعزّز التزامها بتقديم رعاية صحية سريعة وسهلة المنال لمرضى السرطان، كما صُمّمت حلول بايج لتعزيز قدرات خبراء علم الأمراض، وتبسيط سير العمل، وتعزيز ثقة التشخيص، مما يُؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للمرضى، وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تعميم الرعاية المُتقدّمة، وضمان وصول حتى أكثر التقنيات تطوّرًا إلى المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "يمثل تعاوننا مع بايج خطوةً ثوريةً في تقديم تشخيصات السرطان عبر شبكتنا، ومن خلال دمج الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في خدماتنا لعلم الأمراض، نهدف إلى تعزيز سرعة ودقة تشخيص السرطان، مما يتيح اتخاذ قرارات علاجية أكثر فعالية، كما تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تقديم رعاية عالمية المستوى قائمة على التكنولوجيا في الأسواق الناشئة".

وحققت بايج العديد من الإنجازات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي لعلم الأمراض، بما في ذلك اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأجهزة بايج للكشف عن السرطان الشامل، وبايج للكشف عن العقد الليمفاوية في الثدي، وبايج للكشف عن البروستاتا. وستنشر برجيل القابضة تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه إلى جانب بايج أومني سكرين، الذي يفحص في آنٍ واحد أكثر من 1600 مؤشر حيوي جزيئي لدعم التشخيص الشامل للسرطان وتوفير علاج أكثر تخصيصًا.

قال بيتر هاميلتون، المدير العام لقسم التشخيص في شركة بايج: "إن التزام برجيل القابضة بالابتكار والرعاية الصحية المنصفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلها حليفًا قويًا في مساعدتنا على سد فجوات التشخيص وتوفير فوائد تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا لعدد أكبر من المرضى بشكل أسرع، وتساعد هذه الشراكة في تحقيق مهمتنا المتمثلة في جعل تشخيصات السرطان من الجيل التالي متاحة عالميًا، وتتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الوصول إلى أحدث التشخيصات على نطاق عالمي".

تمثل هذه الشراكة إنجازًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة برجيل القابضة كمركز إقليمي لعلم الأمراض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق هذه التقنية التحويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.