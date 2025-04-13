العقل أساسي في معالجة الآلام المزمنة

أجرى فريق بحثي من جامعتي ولاية بنسلفانيا وويسكونسن ماديسون دراسة طويلة الأمد، شارك فيها 770 شخصاً بالغاً يعانون من آلام مزمنة في أسفل الظهر، وهي آلام مستمرة لأكثر من 3 أشهر، ولا تعود إلى إصابة واضحة أو سبب عضوي محدد، وفق «ديلي ميل».

وتم إخضاع المشاركين لبرامج علاج جماعية استمرت 8 أسابيع، وتركزت إما على العلاج المعرفي السلوكي، الذي يهدف إلى تعديل أنماط التفكير والسلوك السلبية المرتبطة بالألم، أو على العلاج القائم على اليقظة الذهنية، الذي يساعد الشخص على التركيز الواعي في الحاضر دون إصدار أحكام.

وتابع الباحثون حالات المشاركين على مدى عام كامل، لقياس التغيرات في مستوى الألم والقدرة على الحركة، والنوم والمزاج ومدى الاعتماد على الأدوية.

ولاحظ الباحثون تحسنات واضحة في حالات المرضى الذين تلقوا العلاجات الذهنية، حيث أظهروا انخفاضاً في شدة الألم، وتحسناً في الوظائف البدنية والنفسية، بالإضافة إلى تقليل استخدام المسكنات، مقارنة بمن لم يتلقوا هذه العلاجات. وأكد فريق البحث أن «كلاً من العلاج المعرفي السلوكي والعلاج القائم على اليقظة الذهنية أظهر فاعلية ملحوظة وطويلة الأمد»، مشيرين إلى ضرورة دمج هذه الأساليب ضمن الخطط العلاجية.