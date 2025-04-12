برجيل القابضة تقود مسيرة التحول في الرعاية الصحية خلال أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025

من خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 ، ستلعب برجيل القابضة الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورًا محوريًا بصفتها الشريك الرسمي لمسيرة التحول في الرعاية الصحية، كاشفةً عن رؤية جريئة ومستقبلية للابتكار الصحي العالمي، تجمع المجموعة بين التكنولوجيا المتقدمة والتميز السريري والتعاون العالمي الهادف، وستقدم منظومة ابتكار متكاملة، وتماشيًا مع شعار "قيادة التحول - دعم الإنجازات"، تهدف هذه الرؤية إلى تقديم رعاية صحية أذكى وأسرع وأيسر وصولًا وأكثر تعاطفًا لجميع المجتمعات.

من 15 إلى 17 أبريل، تستقبل برجيل القابضة وفودًا عالمية في جناحها رقم A030، مقدمة تجربة غامرة في مستقبل الرعاية الصحية، وذلك عبر عرضٍ شاملٍ يركز على الذكاء الاصطناعي، والرعاية المعقدة، والتشخيص الدقيق، وطب الفضاء، حيث تُمهّد المجموعة الطريق لعصرٍ جديدٍ في تقديم الرعاية الصحية، يتميز بتعميم الرعاية المتقدمة والالتزام بتحقيق نتائج ملموسة للمرضى.

عصر صحي جديد

من أبرز إنجازات برجيل نهجها التحوّلي في رعاية مرضى السرطان، والذي يتجلى في الكشف الرسمي عن برنامجها للعلاج بالخلايا التائية CAR-T. ومن خلال الجمع بين أحدث العلوم والالتزام بالمساواة، تُطوّر برجيل أبحاث الأورام وإمكانية الوصول إليها، لا سيما لفئة السكان النائية والبعيدة.

سيكشف معهد برجيل للأورام، أحد أكبر شبكات رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات، عن سلسلة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات مرموقة عالميًا، بما في ذلك مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP)، ومستشفى الأطفال SJD في برشلونة، والمركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو ويكسنر، ومستشفى جريت أورموند ستريت، وذلك لتسريع مسارات علاج سرطان الأطفال والبالغين ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

إنجازات في الذكاء الاصطناعي والتشخيص

بالتزامن مع هذه الاتفاقيات، سيستعرض المعهد مستقبل تجربة المريض من خلال طرح حل تمريضي قائم على الذكاء الاصطناعي، وهو ابتكار مصمم لتعزيز قدرات التمريض، كما سيتعرف الزوار على تطبيق برجيل لمنصة السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أوراكل.

كما سيشهد التشخيص تطورًا ملحوظًا من خلال عروض حية لتقنيات نقطة الرعاية من الجيل التالي، وجلسات نقاشية تفاعلية بمشاركة خبراء عالميين، حيث ستسلط هذه الجلسات الضوء على كيفية إعادة تصميم الكشف المبكر والتشخيص السريع لإنشاء مسارات رعاية دقيقة وفي الوقت المناسب، وشخصية مخصصة.

إن ما يميز هذه الشراكات هو قيمتها الفردية وتكاملها مع منظومة برجيل، فبدلاً من الاكتفاء باعتماد تقنيات خارجية، تعمل برجيل القابضة جنبًا إلى جنب مع شركائها لتطوير حلول مشتركة تعكس الواقع الثقافي والسريري والبنيوي للمنطقة، حيث يُعالج هذا النهج المتكامل تحديًا طويل الأمد في مجال الرعاية الصحية، ألا وهو التجزئة، ومن خلال بناء اتحادات وشراكات متعددة الوظائف عبر رحلة المريض بأكملها، من الوقاية والتشخيص إلى العلاج والمتابعة، تُمكّن برجيل نموذج رعاية ليس فقط أكثر سهولة في الوصول، بل أيضًا أكثر شمولاً وتنسيقًا واستدامة.

وتعليقاً على المشاركة في الحدث، قال السيد جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة:" بصفتنا الشريك الرسمي لتحوّل الرعاية الصحية في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، نفخر بعرض ابتكارات لا تتجاوز حدود المألوف فحسب، بل ترتكز أيضًا على المساواة وإمكانية الوصول والتركيز على المريض، بالتعاون مع شركائنا العالميين فإننا نبني منظومة تُرسخ مفهوم الرعاية المتقدمة وتُعيد تعريف ما هو ممكن في مجال الرعاية الصحية لمنطقتنا وخارجها".

قوة البيانات والأبحاث

يُركز جناح برجيل بشكل رئيسي على قوة البيانات الواقعية في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، ستقدم المجموعة رؤىً مستوحاه من تجاربها السريرية العالمية الجارية في المرحلة الثالثة، مع تسليط الضوء على إبراز أبوظبي كمركز للأبحاث السريرية والطب الدقيق وابتكارات التكنولوجيا الحيوية، حيث ستُسلّط برجيل القابضة الضوء على أبحاثها الرائدة مع أكسيوم سبيس في جلسة خاصة بعنوان "الفضاء هو الحد: إعادة تعريف الطب للأرض وما وراءها"، مستكشفةً كيف يُمكن لرواد الفضاء المصابين بداء السكري الانضمام إلى بعثات الفضاء يومًا ما، كما ستستضيف المجموعة حواراتٍ مؤثرة، ومنتدياتٍ للقيادة الفكرية، ومعارض ابتكارية، مما يُعزز التزامها بتحقيق تقدمٍ يُركّز على المرضى، ويُعيد تعريف ما هو ممكن في مجال الرعاية الصحية.