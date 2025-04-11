علاقة خفية بين السمع وصحة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون علاقة مقلقة بين ضعف السمع وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوصلت النتائج إلى أن الضغوط النفسية الناجمة عن مشكلات السمع تلعب دوراً رئيساً في هذه العلاقة. واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 164431 مشاركاً من البنك الحيوي البريطاني، خضعوا لاختبارات سمع دقيقة تقيس قدراتهم على تمييز الكلام وسط الضوضاء، حسب «روسيا اليوم».

وخلال فترة المتابعة التي امتدت لأكثر من 11 عاماً، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع - خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى صوت أعلى لفهم الكلام - كانوا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسب تراوحت بين 7 % للضعف البسيط و16 % للضعف الشديد. وتكمن المفارقة في أن هذه النتائج ظلت ثابتة حتى بعد الأخذ في الاعتبار العوامل التقليدية المؤثرة على صحة القلب.