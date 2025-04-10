الكوليسترول بريء من أمراض القلب

توصلت دراسة حديثة إلى نتائج جديدة شكّكت في العلاقة التقليدية بين ارتفاع الكوليسترول الضار وخطر الإصابة بأمراض القلب، وبصفة خاصة لدى من يتبعون حمية «الكيتو» منخفضة الكربوهيدرات، بحسب موقع «غلوبال نيوز واير».

الدراسة، التي أجراها معهد «لوندكويست للابتكار الطبي الحيوي» شملت 100 شخص اتبعوا حمية «الكيتو» لنحو 5 سنوات، رغم ارتفاع الكوليسترول لديهم.

وتقول الدراسة إن الفئة التي شملتها الأبحاث لم تظهر لديهم مؤشرات لأمراض القلب خلال فترة المتابعة، رغم تناولهم كميات كبيرة من الدهون مقابل التقليل من تناول الكربوهيدرات.

وبيّن الباحثون أن وجود ترسبات سابقة هو العامل الأكثر دقة للتنبؤ بالمخاطر، وليس ارتفاع الكوليسترول فقط، ما يدعو لإعادة النظر في معايير تقييم الخطر القلبي.

وأشار الباحث من جامعة أوكسفورد، نك نورويتز، إلى أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على فجوات في النماذج التقليدية لتقييم الخطر، بينما أكد أخصائي القلب بريت شير، أهمية استخدام أدوات تشخيص أكثر دقة كفحص الكالسيوم التاجي، بحسب وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن فريقاً آخر من الأطباء اعتبروا نتائجها محدودة، مشيرين إلى أن مدتها قصيرة وعينتها منخفضة المخاطر.