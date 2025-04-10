الشريان الأورطي يعمل كقلب ثانٍ في الجسم

اكتشف فريق من الأطباء في جامعة جنوب كاليفورنيا دوراً جديداً للشريان الأورطي، حيث يعمل كقلب ثان في الجسم، يساعد في دفع الدم عبر الدورة الدموية بشكل فعال، وفق «ديلي ميل».

وفيما كان يعتقد أن الشريان الأورطي مجرد قناة تنقل الدم المؤكسج، أظهرت الدراسة الحديثة أنه يتوسع وينكمش مع نبضات القلب، ليساهم في ضخ الدم إلى الأمام بطريقة تسمى «الضخ الموجي»، ما يساعد في تخفيف العبء على القلب.

ومن خلال فحوصات متقدمة باستخدام الرنين المغناطيسي، تتبع فريق البحث تمدد وانكماش الشريان الأورطي ووجدوا أنه لدى الأشخاص الأصحاء، يتمدد بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالمصابين بقصور القلب.

وتعد هذه الدراسة خطوة هامة في فهم وظيفة الشريان الأورطي ودوره الحيوي في دعم الدورة الدموية.