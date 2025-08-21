أطباء صينيون ينقذون رجلاً تمزقت فقرات عنقه كاملة

نجح أطباء صينيون، في مدينة شنغهاي، بإنقاذ رجل كان يوشك أن يفقد رأسه، إثر تعرضه لضربة من ذراع آلية في موقع إنتاج بإحدى المؤسسات الصناعية.



وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية: (South China Morning Post)، أن الرجل تعرض لإصابات بالغة، حيث تمزقت فقرات عنقه، وتضررت شرايينه الحرجة، وكانت رقبته متماسكة فقط بالأنسجة الرخوة.

وأصيب على الفور بالشلل، وتوقف قلبه.

وبقي على قيد الحياة فقط، بفضل الحبل الشوكي الذي لم يتضرر. وقال تشن هوا جيانغ مدير قسم جراحة العنق في مستشفى «تشانغتشينغ»، حيث أجريت العملية، طبقاً لتقرير «روسيا اليوم»: «عالجنا الكثير من الحالات في الداخل والخارج، لكننا لم نصادف أبداً حالة انفصال فقرات العنق بهذه الخطورة».

وكانت حالة المريض حرجة، بسبب تضرر كلا الشريانين الفقرييْن اللذيْن يزودان الدماغ بالدم، وأحدهما تمزق وانسد بفتات العظام وجلطة دموية، والآخر تمزق، ولم يحافظ على تدفق الدم.

وعمل الجراحون بشكل شبه أعمى، مستعدين مسبقاً للأسوأ. وعلى الرغم من ذلك، أجروا عملية استغرقت ثلاث ساعات.

وقام فريق من جراحي العظام واختصاصيي الإنعاش والتخدير، بإزالة الجلطة الدموية، واستعادة فقرات العنق التالفة، وتثبيتها بلوحيْن معدنيين. وبعد الجراحة، استعاد المريض وعيه واستقرت حالته.