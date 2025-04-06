بروتين يمكنه علاج تساقط الشعر

أعلن فريق دولي من العلماء، اكتشاف بروتين يلعب دوراً أساسياً في نمو الشعر وحماية بصيلاته.

وأظهرت التجارب أن تثبيط البروتين المسمى «MCL-1» لدى الفئران، أدى إلى تساقط تدريجي للشعر، واختفاء الخلايا الجذعية في البصيلات خلال 90 يوماً. وأوضح الباحثون من كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية، ومعهد والتر وإليزا هول في أستراليا، أن تعزيز هذا البروتين، قد يسهم في الوقاية من تساقط الشعر، بل وحتى علاج داء «الثعلبة»، إذ يساعد على تنشيط الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر في مرحلة النمو، ويحميها من التلف والإجهاد.

وتمر بصيلات الشعر بدورات منتظمة من النمو والخمول، إذ يُقدّر أن 70 إلى 90 % من شعر فروة الرأس، يكون في مرحلة النمو في أي وقت، إلا أنه في بعض الحالات، قد تتعرض هذه الدورة للاضطراب، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.