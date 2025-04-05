المكسيك تسجل أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور في البلاد.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، إن الحالة سجلت في ولاية دورانجو غربي البلاد وهي لطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، وما زالت ترقد في حالة خطرة في مستشفى بمدينة توريون في ولاية كواهويلا المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الطفلة تلقت العلاج في البداية بأدوية مضادة للإنفلونزا، وأن المحققين يفحصون طيورا برية في محيط منزل الطفلة، لمعرفة كيفية إصابتها بالفيروس.

وقالت الوزارة إن الخطر على السكان بشكل عام من الفيروس يعتبر منخفضا.

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أعلنت في منتصف مارس الماضي أن الولايات المتحدة أبلغت عن تسجيل أول تفش لسلالة "إتش7 إن 9" من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن منذ عام 2017.

وانتشر المرض الشديد العدوى في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إعدام مئات الملايين من الدواجن.