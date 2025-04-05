الصيام المتقطع يعطي نتائج أفضل للراغبين في النحافة

أشارت دراسة جديدة إلى أن اتباع نهج بسيط قد يُحدث تأثيراً أكبر من مجرد حساب السعرات الحرارية باستمرار، وهو نظام الصيام المتقطع «4:3».ويتضمن نظام الصيام المتقطع 4:3 الحد من تناول السعرات الحرارية لثلاثة أيام أسبوعياً، وتناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأيام الأربعة المتبقية.

ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن هذا النهج أدى إلى فقدان 7.6 % من الوزن في المتوسط ​​على مدار عام، مقارنة بـ 5 % فقط مع اتباع نظام غذائي تقليدي مُقيد للسعرات الحرارية يومياً.وقالت أخصائية الغدد الصم، فيكتوريا كاتيناتشي، من جامعة كولورادو: «كان من المُفاجئ والمثير بالنسبة لي أن هذا النظام أفضل».

وأجرى الفريق دراسة على 165 مشاركاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، باتباع نظام الصيام المتقطع 4:3، أو نظام تقييد السعرات الحرارية اليومي، على مدار 12 شهراً، مع التوصية بزيادة النشاط البدني.وحسب ما نقله موقع «ساينس أليرت»، طُلب من مجموعة الصيام المتقطع تطبيق نظام تقييد السعرات الحرارية بنسبة 80 %، في ثلاثة أيام من أصل سبعة أيام، مع عدم فرض أي قيود في الأيام الأربعة الأخرى، (مع التشجيع على تناول طعام صحي).