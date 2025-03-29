أجسام صناعية بشرية للتجارب الطبية

اقترح فريق من علماء جامعة ستانفورد فكرة ثورية قد تحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب، تتمثل في إنشاء «أجسام بشرية صناعية» باستخدام تقنيات الهندسة الحيوية والخلايا الجذعية.

حالياً، تُستخدم الحيوانات في التجارب الطبية، إلا أنها لا تعكس بدقة الوظائف الحيوية للإنسان، كما تثير مخاوف أخلاقية. لذا، يرى العلماء أن الحل يكمن في تصنيع أجسام بشرية من خلايا جذعية، يمكن برمجتها للنمو إلى أنواع مختلفة من الأنسجة والأعضاء البشرية.

ووفقاً لمقال نُشر في مجلة «تكنولوجي ريفيو»، تهدف هذه الأجسام إلى توفير مصدر غير محدود للأعضاء والأنسجة، ما قد يساعد في حل أزمة نقص الأعضاء المستخدمة في عمليات الزراعة وإنقاذ حياة آلاف المرضى حول العالم.