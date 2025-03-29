إيقاف «إنترنت الهاتف» يزيد التركيز والانتباه ويفيد الصحة النفسية ويبطئ شيخوخة الدماغ

أجرى فريق من الباحثين بجامعة كولومبيا البريطانية تجربة علمية لاستكشاف كيفية تأثير تقليل استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في الدماغ والسلوك اليومي، ما قد يوفر رؤى جديدة حول العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والوظائف الإدراكية للإنسان، وفق «ديلي ميل».

وشملت التجربة 400 شخص من الطلاب والبالغين العاملين، طُلب منهم تنزيل تطبيق يمنع الاتصال بالإنترنت على هواتفهم، مع استمرار إمكان إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية.

وخضع المشاركون لاختبارات واستبيانات قبل التجربة وبعدها لقياس وظائف الدماغ والصحة النفسية.

وكشفت الدراسة أن إيقاف الاتصال بالإنترنت على الهواتف الذكية لمدة أسبوعين يمكن أن يعكس شيخوخة الدماغ ويحسّن التركيز والصحة العقلية بشكل ملحوظ.

وأظهرت النتائج أن قدرة المشاركين على التركيز تحسّنت لدرجة تعادل مدى انتباه شخص أصغر بعشر سنوات. كما أفاد 90% منهم بتحسّن في صحتهم النفسية بمعدل يفوق تأثير تناول مضادات الاكتئاب خلال الفترة نفسها.

وخلال فترة الدراسة، انخفض متوسط وقت استخدام الهاتف لدى إحدى المجموعات من 5 ساعات و14 دقيقة يومياً إلى ساعتين و41 دقيقة فقط، أي بمقدار النصف تقريباً. وأدى ذلك إلى زيادة التفاعل الاجتماعي وممارسة الرياضة وقضاء وقت أطول في الطبيعة، ما انعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

وأوضح الباحثون أن هذا التحسّن قد يكون ناتجاً عن تغيير نمط الحياة، حيث قلّ الاعتماد على الإنترنت وزاد التفاعل المباشر. وأكدوا أن الاتصال المستمر بالعالم الرقمي قد يكون له «ثمن»، إذ يؤدي إلى تراجع الأداء الذهني والصحة العقلية، في حين أن تقليل هذا الاتصال يعزز الرفاهية النفسية.