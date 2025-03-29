سلاح حاسم ضد البكتيريا المقاومة للأدوية

نجح باحثون كنديون في اكتشاف فئة جديدة تماماً من المضادات الحيوية لأول مرة منذ ثلاثة عقود، قد تشكل سلاحاً حاسماً في مواجهة أخطر أنواع البكتيريا المقاومة للأدوية، وفق «نيوز ميديكال».

وقد تم عزل الجزيء الجديد الذي أطلق عليه اسم «لاريوسيدين»، من بكتيريا تعيش في تربة حديقة منزل عادي، ليقدم أملاً جديداً في معركة الإنسانية ضد الالتهابات القاتلة التي تودي بحياة 4.5 ملايين شخص سنوياً.

ويتميز المضاد الحيوي هذا بآلية عمل فريدة تغيّر قواعد اللعبة، حيث يهاجم البكتيريا بطريقة مختلفة تماماً عن جميع المضادات المتوفرة حالياً، ما يجعله فعالاً حتى ضد السلالات الأكثر مقاومة والتي تعجز عنها أحدث الأدوية.

وقاد هذا الاكتشاف فريق من جامعة ماكماستر الكندية، الذي أكد أن الجزيء الجديد نجح في الاختبارات الأولية، حيث أثبت عدم سميته للخلايا البشرية وقدرته على علاج العدوى في النماذج الحيوانية، لتبدأ الآن رحلة تطويره إلى دواء يمكن استخدامه على البشر.