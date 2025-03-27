الذكاء الاصطناعي يحسن تغذية الأطفال

طور باحثو كلية طب ستانفورد نظاماً مدعماً بالذكاء الاصطناعي لتحسين التغذية الوريدية للأطفال الخدج، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر ميديسن.

ودرب الباحثون الأداة على 80.000 وصفة طبية سابقة وبيانات المرضى لتحديد أفضل مزيج غذائي لكل طفل.

وحلل نظام الذكاء الاصطناعي سجلات طبية لعشر سنوات لما يقرب من 6000 طفل، ووجد أنماطاً تربط مستويات العناصر الغذائية بصحة المريض.

واكتشف الباحثون أن 15 تركيبة حليب موحد فقط تكفي لتغطية الاحتياجات الغذائية لجميع الأطفال الخدج، ويمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بنوع التركيبة التي يحتاجها الطفل، وتعديل التوصيات يومياً مع نموه.